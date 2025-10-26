Иран нацелен восстановить отношения с Сирией

Иран рассчитывает на восстановление отношений с Сирией и надеется на помощь России, учитывая тесные связи Москвы и Дамаска.

Такое мнение высказывается в материале иранского агентства IRNA.

По его мнению, Сирия прекрасно понимает, что не сможет стать важным звеном в сложных ближневосточных уравнениях и эффективно взаимодействовать с соседними державами без снижения уровня напряженности в отношениях с Ираном. "В то же время нельзя игнорировать роль России, поскольку Москва, имевшая широкие военные связи с предыдущим сирийским правительством, сейчас представляет собственную версию относительно продолжительного присутствия Тегерана и Москвы в Сирии. В связи с этим можно сказать, что путь к восстановлению отношений между Тегераном и Дамаском при наличии политической воли с обеих сторон лежит через Москву и Кремль", - считает агентство.

Отмечается, что в Иране видят два сценария развития отношений с Сирией, и наиболее вероятным считается именно тот, что подразумевает снижение напряженности и создание основы для диалога и взаимодействия между двумя странами. "Этот сценарий требует продолжения консультаций между Тегераном и Москвой при учете интересов Ирана и временного сирийского правительства", - подчеркивает IRNA.

Как указывает агентство, о продолжении российско-иранского диалога по Сирии указывают и последние визиты чиновников трех стран, начиная с визита временного сирийского президента Ахмеда аш-Шараа в Москву, а затем - спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева в Тегеран.

Источник: ТАСС