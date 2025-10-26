МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ Австрии с Национальным днем.
"Передаем самые добрые пожелания и искренние поздравления правительству и народу Австрийской Республики по случаю Национального дня. С Национальным днем, Австрия!", - говорится в публикации ведомства на своей странице в соцсети Х.
On the occasion of the #NationalDay of the Republic of Austria, we express our best wishes & warm congratulations to the Government and People of #Austria.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 26, 2025
Happy National Day, Austria!🇦🇿🇦🇹@MFA_Austria pic.twitter.com/8NCGeT9s7e
