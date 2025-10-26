Спасатели МЧС вызволили человека, провалившегося в резервуар - ВИДЕО

На горячую линию МЧС «112» поступило сообщение о том, что по адресу Бадамдарское шоссе, 216, Сабаильского района столицы, в беспомощном состоянии остался гражданин.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение ведомства, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно выехали спасатели Службы особого риска спасения МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что гражданин Мамедов Магомед Мардан оглу, 1960 года рождения, провалился в сооружение глубиной 3,5 метра, предназначенное для хранения резервной воды, и остался без помощи, получив различные травмы.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения вызволили гражданина и передали его бригаде скорой медицинской помощи.