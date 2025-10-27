В Азербайджане требуют ужесточить наказание врача, арестованного из-из смерти пациентки

Подана апелляционная жалоба на приговор в отношении хирурга-отоларинголога Санана Мехдиева, арестованного по факту смерти Назрин Мансурлу, которая впала в кому после ринопластики.

Как сообщает АПА, в жалобе, поданной законным наследником пострадавшей Н. Мансурлу, затребовано ужесточение наказания для Мехдиева.

Жалоба направлена на рассмотрение в Бакинский апелляционный суд.

Согласно приговору, обвиняемый Санан Мехдиев приговорён к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении.

Отметим, 12 января этого года было завершено расследование уголовного дела, начатого Низаминской районной прокуратурой по факту смерти Назрин Мансурлу, 1995 года рождения, которая скончалась в больнице после резкого ухудшения состояния после ринопластики.

В ходе расследования было установлено, что отоларинголог Санан Мехдиев 3 января некачественно провёл риносептопластику, что, по обоснованным подозрениям, привело к смерти пациентки.

На основании собранных доказательств Санану Мехдиеву было предъявлено обвинение по ст. 314.2 Уголовного кодекса. Уголовное дело было направлено в соответствующий районный суд для рассмотрения. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде ареста.