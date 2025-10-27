Юбилейный Baku Jazz Festival начался! - ФОТО

За два десятилетия фестиваль Baku Jazz Festival стал гораздо большим, чем музыкальное событие.

Это праздник творчества, дружбы и единения. Место, где музыканты, слушатели и журналисты собираются вместе, чтобы разделить одну и ту же страсть. Сегодня фестиваль приобрел большую известность во всем мире.

Многие музыканты со всех уголков планеты мечтают попасть сюда, выйти на эту сцену, стать частью этой атмосферы. Именно это делает фестиваль особенным — он дает пространство, вдохновение и энергию новым поколениям.

Baku Jazz Festival 2025 начался с выступления артистов Центра инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения. Выступление молодых талантов центра DOST стало символом свободного джаза, который не имеет никаких границ и ограничений. Открытие продолжили дуэт Fatih & Sinem (Турция), Yogev Shetrit Trio (Израиль) и K.ZIA (Германия). Вечер продолжился джем-сейшеном с участием азербайджанских музыкантов.

Baku Jazz Festival 2025 проходит с 24 по 31 октября. На протяжении восьми дней в Баку выступают лучшие джазовые музыканты со всего мира. Baku Jazz Festival включает концерты, выставки, джем-сейшны, кинопоказы, мастер-классы, семинары, встречи с известными музыкальными блогерами.