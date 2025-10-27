Суд арестовал Экрема Имамоглу по обвинению в «политическом шпионаже»

Экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу решением суда взят под стражу по еще одному обвинению - в «политическом шпионаже».

Решение в отношении Экрема Имамоглу, который содержится под стражей по делам «о подлоге» и «о коррупции», вынесено в рамках расследования Главной прокуратурой Стамбула.

В постановлении суда говорится, что «созданная под руководством Экрема Имамоглу преступная организация, действовавшая в корыстных целях, помимо коррупционных действий, направленных на создание финансовой базы для его возможного выдвижения в президенты, также осуществляла шпионскую деятельность для получения международной поддержки».

В документе отмечается, что Имамоглу и несколько его сторонников, также арестованные по этому делу, получив доступ к корпоративным муниципальным аккаунтам, а также к социальным сетям и внутренним перепискам большого числа избирателей, пытались таким образом получить преимущество на выборах 2019 года. Утверждается, что они «совершали преступления в сфере военного и политического шпионажа», и что по указанию Имамоглу большое количество данных муниципалитетов передавались на интернет–платформу под названием «Ostin», где затем при поддержке иностранных разведслужб проводились анализ и подготовка отчетов.

Отмечается, что эти сведения подтверждаются показаниями одного из свидетелей, давшего признательные показания подл влиянием «активного раскаяния».

Один из арестованных – Мердан Янардаг, будучи главным редактором телеканала TELE1 обеспечивал информационную составляющую шпионской деятельности, формируя общественное мнение с помощью передач, созданных на основе вышеуказанных аналитических материалов и отчетов.

Также отмечено, что Янардаг получал за эти действия регулярное денежное вознаграждение, что подтверждается свидетельскими показаниями. С учетом наличия достаточных доказательств и тяжести обвинений суд пришел к выводу о необходимости содержания подозреваемых под стражей.

