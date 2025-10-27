Трамп не стал отрицать возможность введения новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп не отрицает, что американская администрация может ввести новые санкции против России.

Его беседа с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио транслировалась на сайте Белого дома.

Главу государства спросили, рассматривается ли возможность введения дополнительных рестрикций против РФ. «Вы это узнаете», - ответил Трамп.

22 октября Министерство финансов США включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Россию в связи с ее конфликтом против Украины.

Источник: ТАСС