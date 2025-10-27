 В Грузии задержаны иностранцы за попытку покупки ядерного материала | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Грузии задержаны иностранцы за попытку покупки ядерного материала

First News Media11:30 - Сегодня
В Грузии задержаны иностранцы за попытку покупки ядерного материала

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании трёх граждан Китая, подозреваемых в попытке незаконного приобретения ядерного материала.

Отмечается, что операция прошла в Тбилиси.

Следствие установило, что задержанные намеревались приобрести два килограмма урана за сумму около 400 тысяч долларов и планировали впоследствии переправить материал в Китай через территорию России.

Как уточнили в ведомстве, изъятое вещество классифицируется как ядерный материал, однако мотивы и предполагаемое использование урана пока не раскрываются.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им предъявлены обвинения, предусматривающие до 10 лет лишения свободы.

Грузия уже неоднократно сталкивалась с попытками незаконного оборота радиоактивных веществ, оставшихся со времён Советского Союза. Эксперты отмечают, что контроль за безопасностью подобных материалов остаётся одной из наиболее острых проблем региона.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
157

Актуально

Политика

Армения снимает ограничения на транзит в Азербайджан - Пашинян назвал маршрут

Политика

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Общество

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах - ...

Политика

Пашинян признал: Мир с Азербайджаном стал реальностью

В мире

Трамп в ответ на испытания «Буревестника» заявил об американской подлодке у берегов РФ

Пашинян: Мы должны заботиться об установившемся мире

«Слишком мило». Трамп пообещал не претендовать на пост вице-президента

В Грузии задержаны иностранцы за попытку покупки ядерного материала

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Вслед за мэром арестован главный архитектор Гюмри

ЕС намерен снижать зависимость от сырья из КНР

Израильские войска ударили по центральной части сектора Газа

В сети появились кадры побега грабителей из Лувра

Последние новости

Трамп в ответ на испытания «Буревестника» заявил об американской подлодке у берегов РФ

Сегодня, 12:12

Пашинян: Мы должны заботиться об установившемся мире

Сегодня, 11:47

Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса

Сегодня, 11:44

«Слишком мило». Трамп пообещал не претендовать на пост вице-президента

Сегодня, 11:37

Пашинян заявил о ведении интенсивной работы по реализации проекта TRIPP

Сегодня, 11:33

В Грузии задержаны иностранцы за попытку покупки ядерного материала

Сегодня, 11:30

Премьер Армении считает, что 2026 год будет иметь критическое значение для мира

Сегодня, 11:28

Информация для планирующих обучение в Китае

Сегодня, 11:25

Ишхан Вердян: Дашнаки и главари «карабахского клана» должны ответить перед азербайджанским народом

Сегодня, 11:22

Аллахшукюр Пашазаде встретится с Папой Римским в Ватикане

Сегодня, 11:20

В Армении расходы на оборону планируется сократить на 15,3%

Сегодня, 11:17

Трамп не стал отрицать возможность введения новых санкций против России

Сегодня, 11:15

Автохулиганство в Хачмазе обернулось лишением прав и арестом - ВИДЕО

Сегодня, 11:10

Трамп выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Сегодня, 11:05

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 11:00

Скончалась учительница из Хачмаза, набравшая на экзамене высший балл

Сегодня, 10:53

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

В Азербайджане мужчину подозревают в нападении с ножом на супругу

Сегодня, 10:40

Пашинян признал: Мир с Азербайджаном стал реальностью

Сегодня, 10:35

Суд арестовал Экрема Имамоглу по обвинению в «политическом шпионаже»

Сегодня, 10:33
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10