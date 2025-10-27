В Грузии задержаны иностранцы за попытку покупки ядерного материала

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании трёх граждан Китая, подозреваемых в попытке незаконного приобретения ядерного материала.

Отмечается, что операция прошла в Тбилиси.

Следствие установило, что задержанные намеревались приобрести два килограмма урана за сумму около 400 тысяч долларов и планировали впоследствии переправить материал в Китай через территорию России.

Как уточнили в ведомстве, изъятое вещество классифицируется как ядерный материал, однако мотивы и предполагаемое использование урана пока не раскрываются.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им предъявлены обвинения, предусматривающие до 10 лет лишения свободы.

Грузия уже неоднократно сталкивалась с попытками незаконного оборота радиоактивных веществ, оставшихся со времён Советского Союза. Эксперты отмечают, что контроль за безопасностью подобных материалов остаётся одной из наиболее острых проблем региона.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова