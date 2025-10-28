Трамп: США не будут действовать политкорректно при защите страны

Президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военными на площадке авианосца USS George Washington, дислоцирующегося на базе в Японии, заявил, что Белый дом отказывается от политкорректности при защите интересов национальной безопасности.

Посещение порта Йокосука на острове Хонсю, где с конца Второй мировой войны располагается военно-морская база ВМС США, вошло в программу официального визита Дональда Трампа в Японию. Он прилетел на встречу с военными вместе с премьер-министром принимающей страны Санаэ Такаити на президентском вертолете.

Во время выступления на авианосце политик акцентировал внимание на том, что, в отличие от прежних администраций Белого дома, его команда не боится отказаться от толерантности по отношению к противникам США, пишут «Ведомости».

«Когда дело касается защиты Соединенных Штатов, мы больше не придерживаемся политкорректности. Мы будем защищать нашу страну всеми возможными способами», — цитирует Трампа Reuters.

Американский лидер добавил, что с сегодняшнего дня США намерены побеждать в войнах «как никто прежде».

Перед Трампом с военнослужащими военной базы в Йокосуке встретился глава Пентагона Пит Хегсет. Он также заявил о приоритете интересов США, напомнив про лозунг «Америка прежде всего», но добавил, что стране следует активнее взаимодействовать с союзниками. Глава Минобороны уточнил, что в Японии находятся на службе 55 тысяч американских бойцов.