Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

28 октября делегация, возглавляемая председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сакр Гобаш, прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Объединенными Арабскими Эмиратами Джаваншир Пашазаде и другие официальные лица.

В рамках визита председатель Сакр Гобаш проведет ряд встреч с официальными представителями нашей страны, в ходе которых будет проведен обмен мнениями по вопросам перспектив развития двусторонних отношений.