В ближайшее время начнет работу американо-азербайджанская стратегическая рабочая группа.
Об этом американскому бюро Report сообщили в пресс-службе Госдепа США.
В ведомстве отметили, что данная инициатива направлена на формирование нового этапа сотрудничества между двумя странами:
"Устав американо-азербайджанской стратегической рабочей группы впервые заложит основу стратегического партнерства между двумя странами для расширения сотрудничества в областях региональной связности, экономических инвестиций и безопасности".
Отмечается, что США также планируют до конца года создать первые рабочие группы с Азербайджаном и Арменией.
