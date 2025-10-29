В ближайшее время начнет работу американо-азербайджанская стратегическая рабочая группа.

Об этом американскому бюро Report сообщили в пресс-службе Госдепа США.

В ведомстве отметили, что данная инициатива направлена на формирование нового этапа сотрудничества между двумя странами:

"Устав американо-азербайджанской стратегической рабочей группы впервые заложит основу стратегического партнерства между двумя странами для расширения сотрудничества в областях региональной связности, экономических инвестиций и безопасности".

Отмечается, что США также планируют до конца года создать первые рабочие группы с Азербайджаном и Арменией.

Источник: Report