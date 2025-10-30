Глава МИД Ирана о возможности открытия сухопутной границы с Азербайджаном

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что открытие сухопутной (пассажирской) границы с Азербайджаном остается одним из главных вопросов в двусторонних отношениях.

Как сообщает IRNA, после поездки в Тебриз, Аббас Арагчи заявил журналистам, что за последний год данная тема обсуждается сторонами на различных уровнях, в том числе, на самом высоком.

Отметив, что у Азербайджана закрыты сухопутные границы со всеми странами, с которыми он граничит, а не только с Ираном, Арагчи сказал: «Азербайджанская сторона обещала рассмотреть вопрос, и Тегеран ожидает решения».

Источник: IRNA