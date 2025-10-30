ХАМАС вернул останки двух израильских заложников

Представители движения ХАМАС передали представителям Красного креста останки двух израильских заложников.

Об этом сообщает Ynet.

Информацию подтвердили в ЦАХАЛ и ШАБАК. Два гроба с останками заложников были переданы Красному Кресту в секторе Газа и вскоре будут переданы израильским военным.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна "полна решимости вернуть останки всех погибших израильтян".

"В конце концов, ХАМАС будет разоружен, а Газа будет демилитаризована. Если иностранные войска это сделают - хорошо, а если нет - мы сделаем сами", - отметил он.