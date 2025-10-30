Сенат США принял резолюцию, направленную на отмену повышения пошлин для Канады

Сенат США поддержал двухпартийную резолюцию, которая должна заблокировать решение президента страны Дональда Трампа по пошлинам в отношении Канады, сообщает в четверг телеканал NBC News.

Согласно сообщению, 50 сенаторов проголосовали «за» резолюцию, «против» выступили 46.

Вчера Сенат принял аналогичную резолюцию, касающуюся пошлин для Бразилии.

Ожидается, что завтра демократы в Сенате проведут еще одно голосование по тарифной резолюции, чтобы «отменить глобальные тарифы и восстановить власть Конгресса над торговлей».

Ранее президент США объявил, что повышает пошлины для Канады на 10% по сравнению с текущим уровнем.

Источник: Интерфакс