Пашинян косвенно назвал Россию угрозой независимости Южного Кавказа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку начали понимать взаимосвязанность судеб стран Южного Кавказа.

«Анализируя глобальную ситуацию, ситуацию в регионе, возможно, мы с Азербайджаном поняли, что могут быть какие-то общие интересы. В частности, возможно, мы поняли, что судьбы стран Южного Кавказа взаимосвязаны, и, возможно, теперь, после десятилетий вражды, это становится для нас более очевидным», заявил Пашинян в ходе дискуссии «На перекрестке лидерства» в рамках 8-го Парижского форума мира.

«Возможно, мы начали понимать, что может быть общий знаменатель для общих интересов, в частности, для укрепления нашей независимости, суверенитета и нашей государственности, учитывая, что история показала, что таким образом мы (оба) выиграем.

Кстати, в начале XX века мы обрели независимость вместе, в течение трех дней. В 1918 году мы обрели независимость, а затем, спустя несколько лет, одновременно потеряли ее – Азербайджан, Армения и Грузия. В 1991 году мы обрели независимость одновременно, вместе, и, возможно, спустя какое-то время мы осознали, что, возможно, существует общая угроза нашей независимости.

И мы решили сосредоточиться на повестке дня развития наших государственностей, защиты нашей независимости, суверенитета», – сказал он.