В село Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Хыдырлы Агдамского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Хыдырлы Агдамского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе возвращается 24 семьи – 124 человека.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.