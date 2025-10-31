 МИД Азербайджана и Грузии подтвердили высокий уровень двусторонних отношений - ФОТО | 1news.az | Новости
МИД Азербайджана и Грузии подтвердили высокий уровень двусторонних отношений - ФОТО

11:40 - Сегодня
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в кулуарах Генеральной конференции ЮНЕСКО с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на страницу внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

«Министры обсудили политические, экономические, гуманитарные аспекты и вопросы безопасности в рамках стратегического партнёрства между Азербайджаном и Грузией, а также обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений, подчеркнув, что активный политический диалог на уровне руководства стран является прочной основой для этого партнёрства.

Была подчtркнута важность совместных усилий по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе», – говорится в публикации МИД АР.

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
