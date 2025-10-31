 В Баку проходит международная конференция, посвященная бельгийскому колониализму - ФОТО | 1news.az | Новости
В Баку проходит международная конференция, посвященная бельгийскому колониализму - ФОТО

First News Media10:45 - Сегодня
Бакинская инициативная группа впервые в Азербайджане организовала международную конференцию «Бельгийский колониализм: признание и ответственность», посвященную колониальному прошлому Бельгии и его продолжающимся до сегодняшнего дня тяжелым последствиям.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в конференции принимают участие представители бывших колоний Бельгии – Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, дипломаты и официальные лица. Также в мероприятии участвуют специалисты в области международного права, историки, исследователи, активисты гражданского общества и эксперты по вопросам репараций из 8 стран.

Участники обсудят преступления, совершенные Бельгией в колониальный период, ее неоколониальную политику и вопросы выплаты компенсаций (репараций).

Отметим, что Бакинская инициативная группа ведет работу по включению темы выплаты Бельгией компенсаций за преступления, совершенные в ее бывших колониях, в повестку международных организаций в рамках международного права.

В результате колониальной политики Бельгии в Демократической Республике Конго были совершены такие тяжкие преступления, как убийство более 10 миллионов человек, отсечение рук десятков тысяч людей и разграбление культурных ресурсов страны.

Распространив в 1933 году 600 тысяч так называемых «этнических удостоверений личности» в Руанде и Бурунди, Бельгия проводила политику этнического разделения, что впоследствии создало почву для массовых геноцидов в 1972 и 1994 годах.

В 1940–1950-х годах 20 тысяч детей-метисов были насильственно разлучены с семьями и вывезены в Бельгию.

В Музее Тервюрен в Бельгии хранится 180 тысяч артефактов, присвоенных в период бельгийской колонизации.

Более 40 тысяч культурных артефактов (маски, культовые предметы) были вывезены в Музей Тервюрен из Руанды.

В опубликованном в 2019 году докладе ООН рекомендуется расследовать факты, связанные с ущербом, нанесенным бывшим колониям Бельгии, открыть архивы и выплатить компенсации. В докладе выдвинуто требование репараций в размере 500 млрд евро для Демократической Республики Конго и 36 млрд евро для Бурунди.

Тем не менее Бельгия продолжает неоколониальную политику в бывших колониях, в частности контролируя 80% кобальтовых рудников.

