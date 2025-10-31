Жан-Мишель Брюн: Возрождение ДР Конго станет началом новой эры для Африки

Возрождение Демократической Республики Конго станет началом новой эры для всей Африки.

Об этом заявил учредитель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France Жан-Мишель Брюн, выступая на международной конференции «Бельгийский колониализм: признание и ответственность» в Баку.

По его словам, ДР Конго благодаря своему географическому положению и богатым природным ресурсам является ключевой страной Африки, и именно это объясняет, почему страна в свое время оказалась под колониальным владычеством.

«Возрождение ДР Конго будет способствовать тому, что вся Африка вступит в новую эру. Там, где колонизация отняла жизнь у жаждущих перемен конголезцев, новое поколение готовится зажечь свет. Пробуждение Конго станет пробуждением всей земли», - подчеркнул Брюн.

Источник: Report