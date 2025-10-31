Реакции пользователей соцсетей на азербайджанскую песню «Miau, miau» для «Детского Евровидения 2025» - ВИДЕО

30 октября Азербайджан представил песню, с которой выступит на «Детском Евровидении-2025».

В этом году страну представит 12-летняя Ягмур Насруллаева с композицией «Miau, miau» - её авторы Мила Майлз, Рустам Рзаев, Dihaj и Хафиз Бахыш. Конкурс пройдёт 13 декабря в Тбилиси, и для Азербайджана это первое участие с 2021 года – напомним, что тогда Азербайджан представляла Сона Азизова с песней «One Of Those Days», занявшая, по результатам голосования жюри и телезрителей, 5-е место, набрав 151 балл.

Премьера песни Ягмур Насруллаевой «Miau, miau» сразу вызвала обсуждение в соцсетях - пользователи делятся впечатлениями, шутят и спорят о песне. Мнения в соцсетях разделились - одни уверены, что песня способна принести Азербайджану высокое место или даже победу, другие посчитали трек слишком простым и несерьёзным. В то же время многие отмечают, что для детского конкурса он звучит легко, позитивно и в духе формата.

