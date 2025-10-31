В 2026 году в бюджете Армении не предусмотрены деньги на ремонт ж/д, ведущей в Нахчыван

В проекте госбюджета Армении на 2026 год не заложены средства на ремонт железнодорожной линии от поселка Ерасх до границы с Нахчываном.

Об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян, представляя бюджетные предложения своего ведомства на заседании парламентских комиссий, передают армянские СМИ.

Отвечая на вопросы депутатов, министр уточнил, что финансирование подготовки железнодорожной инфраструктуры к возможному разблокированию транспортных путей в регионе не предусмотрено.

По его словам, вопросы, связанные с координацией сотрудничества с США по управлению инфраструктурами в Мегринском регионе, находятся в ведении аппарата вице-премьера Мгера Григоряна.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках маршрута Трампа (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.