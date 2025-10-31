Великое возвращение: Семьям, прибывшим в село Хыдырлы Агдамского района, вручили ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, в рамках программы «Великое возвращение» продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Очередная группа переселенцев, отправившаяся 31 октября, прибыла в село Хыдырлы Агдамского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, переселенным на данном этапе в село Хыдырлы 24 семьям были вручены ключи от квартир.

В церемонии вручения ключей приняли участие представители cпециального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Хыдырлы Агдамского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Хыдырлы Агдамского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе возвращается 24 семьи – 124 человека.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.