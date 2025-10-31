 Какой мы запомним Владу Ахундову – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Какой мы запомним Владу Ахундову – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:18 - Сегодня
Трагически погибшая в ДТП певица Влада Ахундова была одной из самых ярких участниц первого сезона проекта «Səs Azərbaycan» - азербайджанской версии международного вокального шоу «Голос».

В шоу «Səs Azərbaycan» она вошла в команду народного артиста Фаика Агаева и дошла до этапа поединков, где запомнилась зрителям выразительным голосом и живыми эмоциями.

Также певица участвовала в национальных отборах на «Евровидение», стала суперфиналисткой международного проекта «Böyük səhnə» (Большая сцена), где ярко продемонстрировала свой широкий вокальный диапазон и сценическую уверенность.

Влада часто выступала с «живым» бэндом, исполняя каверы на известные мировые хиты, однако в её репертуаре были и авторские песни, среди которых лирическая «Gözləməzdim», патриотическая композиция «Azərbaycan» и зажигательный дуэт «Ulduz» с участником «Səs Azərbaycan» Тофиком Гаджиевым.

Жизнь Влады Ахундовой трагически оборвалась 30 октября в результате дорожно-транспортного происшествия - ей было 37 лет.

Allah rəhmət eləsin!

