Доверился знакомому и потерял 28 тысяч манатов: необычное дело о лотерее в Евлахе

В Евлахе произошло необычное мошенничество.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, один из участников ежемесячного розыгрыша лотереи среди жителей района с взносом 1000 манатов - Девран Исмайлов (имя изменено), 1993 года рождения, присвоил себе все собранные деньги.

После обращения в полицию по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что Девран убедил своего знакомого по имени Насиб, проживающего в России и часто приезжающего в Евлах, совместно участвовать в лотерее. Он сообщил, что в группу вошли 14 человек, и стороны договорились, что Насиб заберет общую сумму последним.

Насиб, за которым были закреплены два места (15-е и 16-е), на протяжении 14 месяцев перечислил Деврану в общей сложности 28 тысяч манатов. По истечении этого срока Насиб должен был дважды получить выплаты по 14 000 манатов. Однако Девран деньги не вернул.

После жалобы потерпевшей стороны Девран был задержан. В ходе следствия он вернул потерпевшему 11 тысяч манатов, а также заключил соглашение, обязавшись выплачивать по 1000 манатов ежемесячно в течение 17 месяцев.

Евлахский районный суд признал Деврана Исмайлова виновным по статье 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса АР.

Ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы с установкой электронного браслета.