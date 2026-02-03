Азербайджан и ОАЭ: стратегическое партнерство на стыке экономики, энергетики и безопасности

Демонстрируя растущее сближение интересов со странами Ближнего Востока, Азербайджан укрепляет взаимодействие через новые инициативы и масштабные инвестиционные проекты.

В том числе, в рамках стратегического партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Этот импульс к расширению сотрудничества получил очередное конкретное подтверждение на высоком уровне - Президент Азербайджан Ильхам Алиев в эти дни находится с рабочим визитом в ОАЭ. 2 февраля в Абу-Даби состоялась встреча главы Азербайджанского государства с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы было подчеркнуто, что двусторонние отношения основаны на стратегическом партнерстве, выражено удовлетворение развитием сотрудничества между двумя странами во всех сферах, в том числе в политической, экономической, энергетической, включая возобновляемую энергетику, культурной, гуманитарной и других областях, отмечена важность взаимных визитов обоих президентов в Азербайджан и ОАЭ, их встреч для расширения связей.

Одним из ключевых направлений переговоров стали совместные оперативно-тактические учения «Щит мира – 2026», проводимые в Абу-Даби вооруженными силами Азербайджана и ОАЭ. Была выражена уверенность в том, что они будут способствовать развитию оперативной военной совместимости между ВС двух стран, и подчеркнута важность их продолжения в будущем.

В ходе беседы были также обсуждены вопросы установления побратимских отношений между Баку и Абу-Даби. Главы государств провели обмен мнениями о перспективах отношений и дальнейших контактах.

В ходе встречи были подписаны важные документы, включая:

- документ относительно договора купли-продажи, связанного с продажей инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби – компании XRG определенной части неконтролирующей доли Министерства экономики в ЗАО «Южный газовый коридор»;

- письмо о намерениях по соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере между министерствами обороны двух стран.

Лидеры двух государств выразили уверенность в том, что эти документы придадут импульс дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Оборона и безопасность

Стоит отметить, что совместные учения «Щит мира – 2026» (2-3 февраля) и проходят в разнообразных условиях: населенный пункт, горная местность и морская среда. Они включают задачи по выявлению и нейтрализации незаконных вооруженных формирований, действующих в горной местности, восстановлению контроля над захваченным судном, нейтрализации террористических элементов и освобождению заложников, эвакуации раненых, предотвращению беспорядков и диверсионных действий, создающих угрозу общественной безопасности в населенном пункте, а также проведению противопожарных мероприятий.

В области гуманитарной поддержки следует напомнить о выделении Эмиратами $5 млн на работы по разминированию освобожденных территорий Азербайджана. Этот шаг объединяет гуманитарную помощь с политической поддержкой постконфликтного восстановления.

Экономика и инвестиции

Экономические отношения между Азербайджаном и ОАЭ выходят на уровень комплексной модели, включающей торговлю, инвестиции, высокие технологии, цифровизацию и зеленую экономику. Общий объем инвестиций ОАЭ в Азербайджан за 1995–2024 годы достиг $3,4 млрд, инвестиции Азербайджана в ОАЭ – $1,1 млрд. Торговый оборот в 2024 году составил $96,8 млн, а в январе–июле 2025 года – $90,59 млн, при этом экспорт Азербайджана в ОАЭ составил $64,45 млн, что подтверждает устойчивый рост и сбалансированность торговли.

О систематизации и расширении экономических связей свидетельствуют также создание совместных бизнес-совета и инвестиционного фонда с капиталом $1 млрд, открытие торгового представительства Азербайджана в ОАЭ, Торгового дома в Дубае, а также договоренность по проекту «Город в городе» стоимостью до $5 млрд, включающем создание современной прибрежной зоны вокруг озера Беюкшор с объектами здравоохранения, торговли, образования и гостиничного хозяйства.

Энергетика

Энергетический сектор продолжает оставаться стратегическим направлением взаимодействия между Азербайджаном и ОАЭ. Продажа неконтролирующей доли Министерства экономики АР в Южном газовом коридоре компании XRG призвано усилить энергетическое партнерство сторон, и в то же время укрепить роль Азербайджана как надежного партнера на международной арене. Более ранние примеры стратегического сотрудничества включают:

- Заключенный в 2023 году контракт между SOCAR, TotalEnergies и ADNOC о продаже компании ADNOC (ОАЭ) 30%-го долевого участия в газоконденсатном месторождении «Абшерон»;

- соглашения SOCAR и ADNOC по обмену долями участия в месторождениях SARB и Umm Lulu;

- проекты солнечной и ветровой энергетики с Masdar мощностью 1 ГВт, строительство станций мощностью 2 ГВт и проекты зеленой энергетики 1000 МВт;

- меморандум SOCAR Green, Masdar и ACWA Power по ветровой энергетике в Каспийском море;

- инвестиции одной из крупнейших в мире компаний в сфере возобновляемой энергии - Masdar в альтернативную энергетику Азербайджана, включая Гарадагскую солнечную станцию (230 МВт), Нефтчалинскую и Билясуварскую солнечные станции (315 и 445 МВт) и Абшерон-Гарадагскую ветровую станцию (240 МВт). Эти проекты позволят ежегодно экономить около 2,3 млрд кВт/ч электроэнергии и предотвратить выброс около 1 млн тонн эмиссии углекислого газа в год, что демонстрирует и приверженность Азербайджана стратегии «зеленого мира».

В ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) глава отдела развития и инвестиций в регионе СНГ Masdar Марьям Аль Мазруи заявила о более $1,2 млрд инвестиций компании в развитие проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Как видно, азербайджано-эмиратское партнерство объединяет политическое доверие, экономическую интеграцию, стратегическую энергетическую кооперацию и оборонное взаимодействие. Совместные инвестиции, учения, энергетические проекты и гуманитарные инициативы формируют многоплановое сотрудничество, укрепляющее стабильность в регионе и способствующее росту и диверсификации экономики. Инвестиции в энергетический сектор, включая проекты возобновляемой энергии и участие в Южном газовом коридоре, подтверждают долгосрочный стратегический характер сотрудничества. Эти инициативы значительно укрепляют экономические позиции обеих стран.

На политическом и гуманитарном уровне партнерство проявляется в практических шагах, таких как совместные учения, разминирование освобожденных территорий, побратимство городов. Это показывает, что сотрудничество выходит за рамки чисто экономических интересов, укрепляя устойчивые связи, основанные на доверии и стратегическом партнерстве.

Более того, партнерство Азербайджана и ОАЭ демонстрирует устойчивость и адаптивность в условиях глобальных геополитических и экономических вызовов. Оно превращается в полноценную модель стратегического партнерства, где политика, экономика, оборона и устойчивое развитие взаимодополняют друг друга, закладывая прочную основу для дальнейшего углубления двусторонних отношений.