Баку расцветет в марте: на бульваре высадят 80 000 тюльпанов - ФОТО

Садовники Приморского национального парка готовятся к весеннему сезону. В этом году на территории бульвара планируется высадить более 80 тысяч тюльпанов восьми различных оттенков.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Управлении Приморского бульвара.

Отмечается, что цветы начнут распускаться уже в марте. Тюльпан является одним из уникальных растений, которое отличается устойчивостью к суровым климатическим условиям и яркой палитрой красок.