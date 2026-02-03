Новые данные о подростке, раненном топором в Джалилабаде

Стало известно о состоянии подростка, пострадавшего в результате нападения дяди с топором в Джалилабаде.

Как сообщили 1news.az в Центральной районной больнице Джалилабада, подросток, 2012 года рождения, госпитализированный 1 февраля в 17:00 в отделение скорой медицинской помощи, продолжает лечение в отделении хирургии:

«Его состояние оценивается как стабильное».

Напомним, что другая пострадавшая - Нагиева Хагигат Муса гызы (2011 года рождения), которая, по предварительным данным, также подверглась нападению с топором со стороны своего дяди, скончалась в больнице.

Читайте по теме:

Обнародовано состояние подростка, выжившего после нападения с топором в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО