В столице задержаны наркоторговцы с крупной партией марихуаны - ВИДЕО

Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел проведена операция, в ходе которой было изъято 26 кг наркотических средств.

Как сообщили в МВД, в результате оперативных мероприятий на территории столицы были задержаны Хагани Гамзаев и Кянан Кулиев, организовавшие сбыт наркотиков в особо крупном размере. У них было обнаружено и изъято 26 кг марихуаны, в состав которой были добавлены вредные вещества, а также метамфетамин, передает 1news.az.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Х.Гамзаева и К.Кулиева избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.