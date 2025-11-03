Moma Liv - новый стандарт городской жизни и надёжных инвестиций в Тбилиси - ФОТО

В Тбилиси реализуется один из самых интересных жилых проектов последних лет — Moma Liv, созданный по философии «умное пространство для жизни и инвестиций».

Комплекс объединяет современную архитектуру, продуманный комфорт и высокую доходность для владельцев квартир.

Проект расположен в историческом районе Чугурети — центре старого города, где сочетаются колоритные улицы, уютные кафе, насыщенная культурная жизнь и активный туристический поток. В непосредственной близости от комплекса находятся парк и Музей современного искусства, Fabrika Tbilisi, Radisson Red и площадь Марджинишвили — всё в пешей доступности. Кроме того, объект расположен всего в 40 метрах от набережной реки Кура, что подчёркивает его уникальное расположение и открывает живописные виды на старый город. Именно эта локация делает Moma Liv привлекательным не только для личного проживания, но и для инвестиций с устойчивым спросом со стороны арендаторов и покупателей.

Компактный формат — большие возможности

Проект насчитывает всего 64 апартамента, что создаёт атмосферу приватности и клубности. Террасы, закрытая территория, бассейн, фитнес, коворкинг и круглосуточная охрана формируют полноценную инфраструктуру бизнес-класса.

На сегодняшний день самая доступная квартира — 45,5 м² по цене $147 865, с первоначальным взносом всего 20% ($29 500) и возможностью оплаты оставшейся суммы до ноября 2026 года.

Инвестиционная привлекательность

Эксперты отмечают, что средняя стоимость квадратного метра в Moma Liv составляет около $3 000, при этом ожидаемый рост цены в течение трёх лет может достигнуть $4 000 за м².

По данным девелопера, доходность от аренды достигает до 8,8% годовых, что делает проект особенно интересным для частных инвесторов и покупателей, рассматривающих недвижимость как надёжный актив.

Возможны две стратегии дохода:

перепродажа с ремонтом после завершения строительства;

долгосрочная аренда в клубном формате, ориентированная на экспатов и корпоративных клиентов.

Выбор тех, кто ценит стиль и рациональность

Покупатели Moma Liv — это профессионалы нового поколения, которые выбирают не просто жильё, а образ жизни с продуманной инфраструктурой, качественными материалами и высоким инвестиционным потенциалом.

На сегодняшний день строительство проекта близится к завершению. Завершение работ запланировано на ближайшие месяцы, и уже сейчас можно стать владельцем апартаментов в одном из самых перспективных проектов Тбилиси.

Проект реализуется дочерней компанией Avant Group Georgia, входящей в состав одного из ведущих строительных холдингов региона — Avant Group.

Основанная в 2010 году, компания Avant Group зарекомендовала себя как надёжный девелопер с широким портфелем проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости. На протяжении более десяти лет компания формирует современный облик Баку, создавая пространства, в которых сочетаются архитектурная выразительность, функциональность и комфорт.

Среди наиболее известных проектов в Азербайджане — Avenue 8, Avant Park, Avant Vista и Avant Nova, отличающиеся высоким качеством строительства, вниманием к деталям и современным архитектурным подходом.

Развивая философию бренда Avant, Avant Group Georgia продолжает миссию компании — создавать пространства, объединяющие эстетику, комфорт и инвестиционную ценность.

Дополнительная информация и персональные условия покупки: +994 55 201 16 71

На правах рекламы