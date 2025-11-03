Джейхун Байрамов принял лидера турецкой Партии Великого Союза - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял депутата Великого Национального Собрания Турции, председателя Партии Великого Союза (ПВС) Мустафу Дестиджи.
Как сообщается на странице МИД в социальной сети Х, на встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что братские, дружественные и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в различных направлениях.
Стороны отметили, что межпарламентские связи, а также контакты на уровне политических партий служат углублению отношений между двумя братскими странами.
На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительным и созидательным работам, тесному сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций, приоритетам в Организации тюркских государств.
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü, Böyük Birlik Partiyasının (BBP) sədri Mustafa Desticini qəbul edib.
Görüş zamanı Azərbaycan və Türkiyə arasında qardaşlıq, dostluq və müttəfiqlik münasibətlərinin müxtəlif… pic.twitter.com/BORLCc7CFu — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 3, 2025