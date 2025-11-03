Джейхун Байрамов принял лидера турецкой Партии Великого Союза - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял депутата Великого Национального Собрания Турции, председателя Партии Великого Союза (ПВС) Мустафу Дестиджи.

Как сообщается на странице МИД в социальной сети Х, на встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что братские, дружественные и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в различных направлениях.

Стороны отметили, что межпарламентские связи, а также контакты на уровне политических партий служат углублению отношений между двумя братскими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительным и созидательным работам, тесному сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций, приоритетам в Организации тюркских государств.