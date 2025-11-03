Секретарь Совбеза Армении обсудил с советником главы Еврокомиссии проект TRIPP

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе рабочего визита в Брюссель встретился с Саймоном Мордью – дипломатическим советником председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Григорян представил собеседнику видение Армении относительно шагов по институционализации мира, а также важность проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP) в контексте разблокирования региональных коммуникаций и открывающихся широких экономических возможностей.

В свете этого были обсуждены возможные пути двустороннего сотрудничества.

Источник: Новости-Армения