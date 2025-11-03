Turkiye: Турция может направить спасателей в состав международных сил в Газе

Турция может направить военных наблюдателей, поисково-спасательные и инженерно-саперные подразделения в состав стабилизационных сил в секторе Газа.

Вопрос о ее участии в формированиях может проясниться до конца текущей недели, сообщила газета Turkiye.

По ее данным, речь также может идти о направлении в состав сил в Газе турецких военных, которые будут обеспечивать безопасность в регионе, однако наиболее вероятно, что этим займутся контингенты из Египта, Пакистана и Азербайджана.

Телеканал TRT Haber ранее сообщал со ссылкой на источники в Минобороны Турции, что военное ведомство республики продолжает контакты с иностранными партнерами по вопросу создания оперативной группы для контроля за режимом прекращения огня в секторе Газа.

Также сообщалось, что США ведут закрытые переговоры с рядом стран о создании стабилизационных международных сил в секторе Газа и намерены представить план в течение ближайших нескольких недель.

По данным портала Axios, в их состав войдут представители Азербайджана, Египта, Индонезии и Турции, а также подразделения палестинской полиции. Согласно проекту, они будут размещены на границе анклава с Египтом и Израилем.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана Трампа. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.

Источник: ТАСС