 Премьера клипа: Ройа Айхан «Günahkar kimdi» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Премьера клипа: Ройа Айхан «Günahkar kimdi» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:50 - Сегодня
Премьера клипа: Ройа Айхан «Günahkar kimdi» - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан отметила 25-летие творческой деятельности аншлаговыми концертами во Дворце Гейдара Алиева.

В минувшие выходные Ройа Айхан выступила с двумя аншлаговыми концертами во Дворце Гейдара Алиева, представив программу, посвящённую 25-летию своей творческой деятельности.

В концертную программу вошли главные хиты певицы, ставшие любимыми для тысяч слушателей, а особым моментом вечера стала премьера новой песни «Günahkar kimdi», музыку к которой написал брат артистки Исмаил Наджафзаде, а автором слов выступил Гамид Маммедли.

На песню уже презентован клип, в котором использованы кадры аншлаговых концертов - зрители могут увидеть атмосферу выступлений и реакцию публики. Отметим, что трек ещё до официального релиза обрёл популярность - гости концерта делились записью песни в социальных сетях, где она стремительно набирает просмотры и отклики.

Поделиться:
192

Актуально

Общество

Водителям напомнили о правилах безопасности на дорогах в дождливую погоду

Точка зрения

Выборы 2026: сохранит ли Никол Пашинян власть?

Общество

Какое направление выбирают туристы в Азербайджане чаще всего?

Политика

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Lifestyle

Премьера клипа: Ройа Айхан «Günahkar kimdi» - ВИДЕО

Ройа Айхан отметила 25-летие творческой деятельности аншлаговыми концертами во Дворце Гейдара Алиева – ФОТО - ВИДЕО

Самир Багиров впервые за долгое время появился в эфире и назвал причину затяжной депрессии – ВИДЕО

Стало известно место прощания с певицей Владой Ахундовой

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В рамках Baku Jazz Festival 2025 прошла премьера мюзикла «Чикаго» - ФОТО

Самир Багиров впервые за долгое время появился в эфире и назвал причину затяжной депрессии – ВИДЕО

Шарон Эяль: «Грусть - не враг». Эксклюзивное интервью 1news.az хореографа-визионера перед премьерой в Баку

Ройа Айхан отметила 25-летие творческой деятельности аншлаговыми концертами во Дворце Гейдара Алиева – ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Руководство НАНА и представители зарубежных научных учреждений посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 11:32

В Индии самосвал с галькой врезался в автобус, есть погибшие

Сегодня, 11:20

Азербайджан вошёл в тройку стран по числу студентов в Украине

Сегодня, 11:10

Армения в 2023-2024 годах заключила с Францией контракты на поставку вооружений на сумму 274,5 млн. евро

Сегодня, 11:05

Путин хочет вести бизнес с США, предположил Трамп

Сегодня, 11:00

Родители Турала Султанова об исчезнувшем сыне: «Его до сих пор не ищут» - ВИДЕО

Сегодня, 10:55

Премьера клипа: Ройа Айхан «Günahkar kimdi» - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

Выборы 2026: сохранит ли Никол Пашинян власть?

Сегодня, 10:48

Turkiye: Турция может направить спасателей в состав международных сил в Газе

Сегодня, 10:42

Посольство Швеции отмечает значительный прогресс в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 10:35

Какое направление выбирают туристы в Азербайджане чаще всего?

Сегодня, 10:30

В Израиле арестованы главный военный прокурор и главный военный обвинитель ЦАХАЛ

Сегодня, 10:26

Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в проведении тайных испытаний ядерного оружия

Сегодня, 10:22

В МВД напомнили, как не стать жертвой онлайн-мошенников

Сегодня, 10:15

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 10:10

Эрдоган обсудит в Стамбуле возобновление переговоров по Украине

Сегодня, 10:05

Серийный вор украл 100 тысяч манатов и улетел за границу на отдых

Сегодня, 10:00

Число жертв мощного землетрясения в Афганистане превысило 20 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:50

Водителям напомнили о правилах безопасности на дорогах в дождливую погоду

Сегодня, 09:30

Трамп заявил, что у Ирана нет ядерного потенциала

Сегодня, 09:07
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10