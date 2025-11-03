Премьера клипа: Ройа Айхан «Günahkar kimdi» - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан отметила 25-летие творческой деятельности аншлаговыми концертами во Дворце Гейдара Алиева.

В минувшие выходные Ройа Айхан выступила с двумя аншлаговыми концертами во Дворце Гейдара Алиева, представив программу, посвящённую 25-летию своей творческой деятельности.

В концертную программу вошли главные хиты певицы, ставшие любимыми для тысяч слушателей, а особым моментом вечера стала премьера новой песни «Günahkar kimdi», музыку к которой написал брат артистки Исмаил Наджафзаде, а автором слов выступил Гамид Маммедли.

На песню уже презентован клип, в котором использованы кадры аншлаговых концертов - зрители могут увидеть атмосферу выступлений и реакцию публики. Отметим, что трек ещё до официального релиза обрёл популярность - гости концерта делились записью песни в социальных сетях, где она стремительно набирает просмотры и отклики.