Ройа Айхан отметила 25-летие творческой деятельности аншлаговыми концертами во Дворце Гейдара Алиева – ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:16 - Сегодня
Ройа Айхан отметила 25-летие творческой деятельности аншлаговыми концертами во Дворце Гейдара Алиева – ФОТО - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан отметила 25-летие творческой деятельности аншлаговыми концертами во Дворце Гейдара Алиева

Во Дворце Гейдара Алиева состоялись два юбилейных концерта, прошедшие при полном аншлаге - эти выступления стали особенными для артистки: именно на этой сцене ровно 20 лет назад Ройа Айхан дала свой первый большой сольный концерт.

На этот раз певица решила отказаться от ярких шоу-элементов, переодеваний и танцевальных номеров, сделав ставку исключительно на музыку и эмоции. В юбилейной программе прозвучали её самые узнаваемые хиты разных лет - в основном лирические композиции, которые когда-то принесли певице славу, успех и искреннюю любовь слушателей. Зрители с восторгом принимали каждую песню и подпевали любимые строки.

Ройа Айхан вновь доказала, что она не только певица, но и настоящая шоувумен. Артистка с первых минут взяла аудиторию в свои руки - шутила, смеялась, делилась историями из жизни, создавая атмосферу искренности и лёгкости. Благодаря этому концерт превратился не просто в музыкальное выступление, а в тёплый вечер воспоминаний и общения со зрителями.

Одним из самых забавных моментов вечера стал неожиданный эпизод: заметив в зале молодого зрителя, увлечённо смотревшего футбольный матч на телефоне, Ройа Айхан подошла к нему, отобрала гаджет и с улыбкой призвала «быть здесь и сейчас». Зал встретил этот момент громким смехом и аплодисментами - именно такие спонтанные сцены придали концерту особое настроение и живость.

@z3ynebz @Röya ♬ orijinal ses - Z3yneb🪬

Отметим, что в начале вечера Ройа Айхан отметила, что за 25 лет произошло многое, но именно за песни, которые шли с ней и её слушателями по жизни, её полюбили по-настоящему. Эти композиции и искренняя любовь публики помогли ей достичь того места, на котором она находится сегодня – народная артистка выразила зрителям тёплую благодарность за поддержку и внимание на протяжении всех лет творческого пути.

Празднование юбилея продолжится - уже 7 ноября певица выступит в Бакинском конгресс-центре с продолжением программы, подготовленной специально к 25-летию на сцене.

Феликс Вишневецкий

