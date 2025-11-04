Микаил Джаббаров: Среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах составит 3,3%

Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025 годах прогнозируется на уровне 3,3%, заявил министр экономики страны Микаил Джаббаров при обсуждении проекта госбюджета на 2026 год в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По его словам, при подготовке проекта бюджета на следующий год были учтены как внешние, так и внутренние факторы: «Неопределенность в мировой экономике сохраняется. На этом фоне в Азербайджане в текущем году наблюдается устойчивое развитие. С учетом ожидаемых темпов роста в 2025 году, среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах прогнозируется на уровне 3,3%. Этот рост полностью обеспечен за счет ненефтегазового сектора. Ожидается, что среднегодовой рост ВВП в ненефтегазовом секторе за четырехлетний период составит 6,1%. Этот показатель выше цели, определенной в стратегии (социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026гг - ред.)».

Источник: Report