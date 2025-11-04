Ильхам Алиев утвердил Соглашение о внедрении опыта ASAN xidmət в Пакистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан по внедрению опыта ASAN xidmət в Исламской Республике Пакистан.

Соглашение было подписано 10 сентября в Исламабаде.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР поручено обеспечить реализацию положений документа.

Глава государства поручил МИД АР проинформировать правительство Пакистана о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.