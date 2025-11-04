Пашинян: Россия сможет поставлять грузы в Армению через территорию Азербайджана

Российская Федерация сможет осуществлять железнодорожные грузовые перевозки в Армению через территорию Азербайджана после разблокирования региональных коммуникаций.

Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, продолжаются обсуждения того, что Россия может обеспечить указанные перевозки на армянскую территорию.

Он добавил, что в настоящее время Армения и США ведут переговоры о строительстве железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахчыванской АР.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Документ, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахчыванской АР через армянскую территорию и будет контролироваться США.