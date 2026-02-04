Имя Аллы Пугачевой и не только найдено в скандальных файлах Джеффри Эпштейна - ФОТО

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, группа «Иванушки International» и режиссер Тимур Бекмамбетов оказались в скандальных файлах Джеффри Эпштейна, которые были опубликованы министерством юстиции США в конце января.

По информации российского Telegram-канала SHOT, Алла Пугачева была в списке самых известных женщин России, с которыми Дж.Эпштейн планировал встречу - отмечается, что список составил Борис Николич, бывший советник Билла Гейтса. Однако Дж.Эпштейну А.Пугачева не понравилась и в итоге, ее не пригласили на встречу, так как скандальный финансист не одобрил ее кандидатуру.

Подчеркивается, что в 2014 году, А.Пугачева заняла второе место в опросе «Женщина года», уступив певице Ани Лорак.

Группа «Иванушки International» тоже попала в скандальные файлы, в которых одна из девушек финансиста сообщает, что в 1995 году на концерте ее заметил 24-летний российский юноша-модель, пообещавший жениться на ней, когда она вырастет, хотя ей тогда было всего 6 лет. Моделью оказался Кирилл Андреев – солист группы «Иванушки International».

В файлах Эпштейна отмечается и то, что в 2017 году кинорежиссер Тимур Бекмамбетов должен был стать VIP-гостем на вечеринке на Кубе, организованной для 12 выдающихся новаторов со всего мира.

Читайте по теме:

​​​​​​​Владимир Путин фигурирует в новых документах по скандальному делу Эпштейна – ПОДРОБНОСТИ

Кремль отреагировал на упоминание Владимира Путина в файлах Эпштейна

Решена судьба «Театра песни» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте