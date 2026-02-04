Жители сообщают об опасном тоннеле на одной из ключевых трасс Баку - ВИДЕО

На одном из ключевых транспортных участков Баку на протяжении длительного времени сохраняется опасная ситуация для водителей.

Речь идет о тоннеле, расположенном на пятом километре автомобильной дороги Зыхский круг - Международный аэропорт Гейдар Алиев, вблизи комплекса Dreamland Golf Club.

Как сообщает 1news.az, местные жители, обратившиеся в Qafqazinfo, отмечают, что причиной проблемы является неисправная дренажная система. Во время любых осадков в тоннеле скапливается значительный объем воды, в результате чего проезжая часть оказывается полностью затопленной, а движение транспорта становится небезопасным.

По словам заявителей, многочисленные дефекты дорожного покрытия при дожде скрываются под водой и становятся незаметными для водителей. Это приводит к тому, что автомобили попадают в глубокие выбоины, что нередко заканчивается повреждением нижней части транспортных средств. Жители отмечают, что риск дорожно-транспортных происшествий на данном участке носит постоянный характер и сопровождается ощутимым материальным ущербом.

Особую обеспокоенность вызывает стратегическое значение данной магистрали. Из-за сложившейся ситуации водители вынуждены объезжать проблемный участок по альтернативным маршрутам, что увеличивает путь примерно на 14 километров и существенно осложняет повседневные поездки.

Граждане также подчеркивают, что неоднократно обращались в различные инстанции, однако до настоящего времени проблема так и не была устранена.

В связи с поступившими жалобами был направлен запрос в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. В ведомстве сообщили, что автомобильная дорога по указанному адресу не находится на их балансе, однако тоннель, проходящий под основной трассой, относится к зоне ответственности агентства. Ответственная организация уже уведомлена, в ближайшее время будет проведен осмотр участка, после чего в кратчайшие сроки планируется устранение выявленных недостатков.

Джамиля Суджадинова