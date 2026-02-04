Наиля Аскерзаде вновь в Баку - ФОТО
Российская журналистка и телеведущая, лауреат премии ТЭФИ-2018 Наиля Аскерзаде в очередной раз прилетела в столицу Азербайджана.
О визите в Баку журналистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, где разместила фотографию, снятую в Ичери Шехер, которую подписала следующим образом: «Salam, Baku» и сопроводила изображением в виде сердца.
Кадр снят на знаменитом месте, где когда-то проходили съёмки эпизода «Черт побери» из легендарной советской комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»
Отметим, что в последние месяцы Наиля Аскерзаде довольно частый гость в столице Азербайджана, являющейся для ней родным городом.
Читайте по теме:
Наиля Аскер-заде: «Баку - это сладкий вкус кяты и запах çörək» - ФОТО
Наиля Аскерзаде: «Раньше Баку для меня был городом радости, а сейчас превратился…»
Наиля Аскерзаде впервые рассказывает о себе: «Моей маме особенно удается бадымджан долмасы» - ФОТО – ВИДЕО