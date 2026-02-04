Наиля Аскерзаде вновь в Баку - ФОТО

Российская журналистка и телеведущая, лауреат премии ТЭФИ-2018 Наиля Аскерзаде в очередной раз прилетела в столицу Азербайджана.

О визите в Баку журналистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, где разместила фотографию, снятую в Ичери Шехер, которую подписала следующим образом: «Salam, Baku» и сопроводила изображением в виде сердца.

Кадр снят на знаменитом месте, где когда-то проходили съёмки эпизода «Черт побери» из легендарной советской комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»

Отметим, что в последние месяцы Наиля Аскерзаде довольно частый гость в столице Азербайджана, являющейся для ней родным городом.

