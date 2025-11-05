 Шойгу встретится с коллегами из Азербайджана и Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Шойгу встретится с коллегами из Азербайджана и Армении

First News Media10:22 - Сегодня
Шойгу встретится с коллегами из Азербайджана и Армении

Угрозы для СНГ, меры реагирования на них, противодействие идеологической экспансии Запада будут в центре внимания на XIII встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ.

Она пройдет 5 ноября в Москве под председательством секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу, который, как предполагается, также проведет отдельные двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана, Армении и Беларуси.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ, планируется обсудить "вызовы и угрозы безопасности на пространстве СНГ и возможные совместные меры реагирования". Как ранее говорил ТАСС заместитель секретаря СБ РФ Алексей Шевцов, встреча также будет посвящена вопросам гуманитарного сотрудничества, противодействия идеологической экспансии Запада.

Шойгу обращал внимание на то, что встреча секретарей Совбезов - это "по-настоящему уникальный формат доверительного общения, позволяющий не только открыто и конструктивно обсуждать самые сложные вопросы повестки дня в сфере обеспечения безопасности, но и совместно на прочном фундаменте общих традиционных ценностей вырабатывать решения по защите стран и народов от внешних и внутренних угроз".

Встреча секретарей Совбезов СНГ станет завершающим мероприятием на международном фестивале "Народы России и СНГ", который проходит в Москве с 31 октября по 5 октября.

Поделиться:
210

Актуально

Общество

На территории Азербайджана продолжаются ливни

Общество

Последствия ДТП с перевернувшимся эвакуатором в Баку устранены - ФОТО - ВИДЕО - ...

Общество

Дорожная полиция предупредила об опасности на дорогах Баку во время дождей и ...

Футбол

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» сегодня встретится с «Челси»

Политика

Мирзоян: Взаимная выгода должна стать залогом мира между Арменией и Азербайджаном

Шойгу встретится с коллегами из Азербайджана и Армении

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнуты усилия Азербайджана в борьбе со всеми формами дискриминации

Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Турции завершился курс «Горных коммандос» с участием азербайджанских военных

Супруга Мирзояна вошла в комиссию по разблокировке коммуникаций с Азербайджаном

В Милли Меджлисе состоялась Международная парламентская конференция в рамках «Года Конституции и Суверенитета» - ФОТО

Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке дипломатов на освобожденные территории - ВИДЕО

Последние новости

Состоялось открытие крупнейшего археологического музея в мире - ФОТО

Сегодня, 11:20

Избран самый молодой премьер-министр Европы

Сегодня, 11:18

Мирзоян: Взаимная выгода должна стать залогом мира между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 11:16

Мирзоян: Москва и Тегеран не выказывали обеспокоенности присутствием США в проекте TRIPP

Сегодня, 11:14

В Сумгайыте 800 абонентов временно останутся без газа

Сегодня, 11:12

Пожар в доме престарелых унес жизни 10 человек

Сегодня, 11:08

На территории Азербайджана продолжаются ливни

Сегодня, 11:05

Китайские космонавты впервые приготовили куриные крылышки в космосе - ВИДЕО

Сегодня, 10:52

Железнодорожный состав с российским зерном скоро прибудет в Армению

Сегодня, 10:48

От лекарств до укусов змей: В октябре в Баку зафиксирована почти сотня случаев отравлений

Сегодня, 10:37

В Индии столкнулись поезда: десятки погибших и раненых

Сегодня, 10:34

Шойгу встретится с коллегами из Азербайджана и Армении

Сегодня, 10:22

Бакинский метрополитен переходит на усиленный график

Сегодня, 10:20

Последствия ДТП с перевернувшимся эвакуатором в Баку устранены - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:15

Карл III посвятил в рыцари Дэвида Бекхэма - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:10

Дорожная полиция предупредила об опасности на дорогах Баку во время дождей и тумана

Сегодня, 10:02

Зохран Мамдани пообещал на посту мэра Нью-Йорка «остановить Трампа»

Сегодня, 09:58

В Турции обнаружено крупное золотоносное месторождение

Сегодня, 09:48

Грузия рискует потерять до 20% транзитных грузов

Сегодня, 09:42

Зохран Мамдани избран мэром Нью-Йорка

Сегодня, 09:20
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10