Политика

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнуты усилия Азербайджана в борьбе со всеми формами дискриминации

First News Media08:50 - Сегодня
Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанная с ними нетерпимость, являясь посягательством на человеческое достоинство, представляют собой серьезные нарушения прав человека и основных свобод.

Как сообщает Trend, об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога со Специальным докладчиком по современным формам расизма на заседании Третьего комитета восьмидесятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанная с ними нетерпимость, являясь посягательством на человеческое достоинство, представляют собой серьезные нарушения прав человека и основных свобод. Они также препятствуют обеспечению равных возможностей для реализации всех прав человека.

Вызывает сожаление, что упомянутые продолжающиеся и возобновляющиеся случаи наблюдаются во многих частях мира. Международное сообщество должно предпринять скоординированные и усиленные меры для эффективного противодействия этой угрозе в соответствии с целями Устава Организации Объединенных Наций.

Конституция Азербайджана строго запрещает дискриминацию и гарантирует равные права и свободы всех граждан. В ходе регулярного диалога с Комитетом по ликвидации расовой дискриминации правительство предоставляет исчерпывающую информацию о национальных мерах, принятых в этой области.

Продвижение и защита культурного разнообразия наряду с усилиями, направленными на укрепление взаимопонимания и построение мостов между различными культурами, могут сыграть важную роль в борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью. Атмосфера терпимости, взаимопонимания и инклюзивности может быть достигнута посредством просветительской деятельности и активного поощрения культурного разнообразия.

Следует отметить, что расистские движения, основанные на идеологиях расового превосходства, представляют собой серьезную угрозу для человеческих жизней и мешают процессам примирения в постконфликтных условиях. Государства должны открыто осуждать и запрещать организации, которые пропагандируют и разжигают расовую дискриминацию, а также признавать участие в таких организациях или их деятельности наказуемыми преступлениями в соответствии с национальным законодательством.

Азербайджан остается приверженным поддержке прав и достоинства всех лиц, находящихся на его территории, независимо от расы, цвета кожи, происхождения, национальной или этнической принадлежности, и будет продолжать работу над достижением конечной цели — ликвидации расовой дискриминации во всех ее формах и проявлениях как на национальном, так и на глобальном уровне», — заявил Гаджиев.

