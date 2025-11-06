«Дайте мне экономику»: Лукашенко обратился к белорусам

Жителям Беларуси необходимо «дать экономику» государству, а вопросы безопасности останутся за президентом.

Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность - мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, жителям страны нужно «настроиться на хорошую работу».

«Помните, что то, что не сделали вы, никто не сделает», — сказал глава государства.