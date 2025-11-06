В доме торжеств «Qızıl Qaya» выявлены нарушения - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели внеплановую проверку в доме торжеств «Qızıl Qaya», принадлежащем физическому лицу Мехману Нагиеву и расположенном Низаминском районе Баку на улице Микаила Алиева, 33.

В ходе осмотра были выявлены факты нарушения требований технических нормативно-правовых актов, санитарных норм и правил, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Было установлено, что в горячем цехе объекта общественного питания нарушена целостность потолка и пола, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья - говядины и куриного мяса, разделочные доски пришли в негодность, полки холодильника подверглись коррозии, сотрудники не обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Также были выявлены и другие недостатки - до устранения нарушений деятельность заведения приостановлена, в отношении его руководства составлен административный протокол.