В Армении экс-депутат объявлен в розыск

Бывший депутат от блока "Армения" и экс-губернатор Сюника Ваге Акопян, ранее возглавлявший партию "Возрождающаяся Армения", объявлен в розыск, сообщают армянские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Других подробностей на данный момент неизвестно, отмечают ССМИ.

В сентябре 2024-го по делу об экономических преступлениях были арестованы брат экс-губернатора, директор завода "Чистое железо" Карен Акопян и заместитель гендиректора Зангезурского медно-молибденового комбината Нарек Амбарян.

Ваге Акопян в 2016-2018 гг. был губернатором Сюникской области, а до этого занимал пост административного директора Зангезурского ММК. Акопян избрался в парламент в составе блока "Армения" в 2021 году. В 2022 году он сложил мандат.