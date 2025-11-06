В Азербайджане под грузом с салатом обнаружили 97 килограммов марихуаны - ФОТО

В результате комплексных оперативно-розыскных и таможенных контрольных мероприятий, проведённых сотрудниками Билясуварского таможенного управления, была выявлена и изъята из незаконного оборота особо крупная партия наркотического средства — марихуаны.

Транспортное средство, следовавшее транзитом по территории Азербайджанской Республики из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию с грузом «салат-латук», было подвергнуто таможенной проверке, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Во время досмотра с применением служебно-розыскной собаки в 295 свёртках, спрятанных под грузом с салатом, было обнаружено наркотическое средство - марихуана, общим весом (вместе с упаковкой) примерно 97 килограммов 530 граммов.

По факту ведётся расследование.