В Чехии ожидается отставка кабмина

Учредительное заседание Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента завершилось, в ближайшее время ожидается отставка действующего правительства страны, возглавляемого премьер-министром Петром Фиалой.

Об этом сообщил новостной портал Deník N.

Действующий кабмин соберется на свое заседание в первой половине дня 6 ноября. Вынесен вопрос о его подаче в отставку. Чешские СМИ проинформировали ранее, что она может произойти в тот же день. Официально отставку правительства принимает президент республики, который, согласно действующей практике, должен поручить премьеру и министрам исполнять обязанности до назначения им нового кабмина.

Источник: ТАСС