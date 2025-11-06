В Армении будет сформирована служба внешней контрразведки

При СНБ Армении будет сформирована служба внешней контрразведки. Проект о внесении соответствующих изменений в закон "Об органах национальной безопасности" был одобрен в четверг на заседании правительства и поступит в парламент.

Законопроект предлагается принять в связи с разделением функций СНБ и Службы внешней разведки Армении, сообщают армянские СМИ.

По законодательству, к последней должна перейти внешняя разведывательная деятельность страны, но внешняя контрразведка должна остаться в структуре СНБ. Для этого возникла необходимость создать в СНБ соответствующее подразделение, а также урегулировать его взаимодействие со Службой внешней разведки.

В число задач нового подразделения будет входить обеспечение безопасности армянских дипломатических представительств за рубежом.