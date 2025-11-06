В Баку обсудили перспективы военного взаимодействия между Азербайджаном и США - ФОТО

Делегация Национальной гвардии штата Оклахома (США) во главе с начальником Объединенного штаба бригадным генералом Колби Уайтом совершает визит в Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана, сначала делегация США посетила Аллею шехидов, возложив цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и венок к мемориалу «Вечный огонь».

Заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов провёл встречу с делегацией США.

На встрече были обсуждены укрепление связей в области двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и штатом Оклахома (США), а также мероприятия, проводимые в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.