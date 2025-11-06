 Оверчук: Прямое ж/д сообщение РФ и Армении – вклад в установление мира на Южном Кавказе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Оверчук: Прямое ж/д сообщение РФ и Армении – вклад в установление мира на Южном Кавказе

First News Media09:25 - Сегодня
Оверчук: Прямое ж/д сообщение РФ и Армении – вклад в установление мира на Южном Кавказе

Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии – это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, оно подчеркивает общее стремление к сотрудничеству.

Об этом, как передает РИА Новости, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил журналистам.

Вечером 5 ноября на территорию Армении впервые за почти 35 лет прибыл из России состав с зерном, он проследовал через Азербайджан и Грузию.

"Приветствуем начало железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Армения через территорию Азербайджанской Республики и Грузии. Впервые с момента обретения Республикой Армения независимости осуществляется прямое железнодорожное сообщение между нашими странами. Это событие – реальный, осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, свидетельство нашей работы во благо региональной стабильности и экономического развития всех стран региона", – сказал Оверчук.

Он отметил, что новый маршрут укрепляет транспортную связанность России с государствами Южного Кавказа, повышает доступность рынков Армении для товаров из других государств-участников Евразийского экономического союза, а также улучшает доступность рынков ЕАЭС для армянских товаропроизводителей.

"Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно – один из самых важных символов жизни и созидания, что еще раз подчеркивает общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе, переход от конфронтации к сотрудничеству", – отметил Оверчук.

Вице-премьер РФ поблагодарил Грузию, а также своих коллег в Азербайджане и Армении за работу по деблокированию транспортных связей в регионе Южного Кавказа.

"Хочу поблагодарить своих коллег – вице-премьера Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна за совместную работу по деблокированию транспортных связей в регионе Южного Кавказа, а также Грузию за конструктивное участие в организации перевозок по данному маршруту", – заявил вице-премьер РФ.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку снял все ограничения на транзит грузов в Армению. Первым таким грузом стало казахстанское зерно. Министр экономики Армении Геворк Папоян уточнил, что поставка пройдет по маршруту Актау — Баку, а далее железной дорогой через территорию Грузии.

Поделиться:
302

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

Политика

Ильхам Алиев: Модернизация Азербайджанской армии будет продолжена

Общество

На участке улицы Кёроглу Рагимова изменили режим движения - ФОТО

Общество

PASHA Real Estate объявляет старт продаж The Residences at The St. Regis, Baku - ФОТО

Политика

Ильхам Алиев: Модернизация Азербайджанской армии будет продолжена

Глава НПО: Армяне изменили около 1700 географических названий в Западном Азербайджане

Айгюн Алиева: Число профинансированных проектов о Западном Азербайджане в 2025 году удвоилось

Омбудсмен распространила заявление по случаю 5-й годовщины Дня Победы

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Представители гражданского общества Армении посетят Азербайджан с ответным визитом

Сахиба Гафарова находится в Египте с рабочим визитом

Ильхам Алиев: На исторических картах нет озера Севан, есть озеро Гёйча

В Международном аэропорту Гейдар Алиев открылась фотовыставка «Возрождение Карабаха: История Aзербайджанского Ренессанса» - ФОТО

Последние новости

Пароль «Louvre»: величайший музей мира стал мемом из-за своей безопасности - ФОТО

Сегодня, 13:07

В Белом городе открылся ресторан азербайджанской и мировой кухни The Woo - ВИДЕО

Сегодня, 13:03

Анар Ахундов: В Азербайджане создаются благоприятные условия для бизнеса

Сегодня, 13:00

Орхан Назарли: Поправки в Налоговый кодекс подготовлены с учетом стратегических целей

Сегодня, 12:55

Посол Германии вернулся к работе в Грузии

Сегодня, 12:48

В Азербайджане планируется значительное повышение акцизов на сигареты и сигары

Сегодня, 12:45

Ильхам Алиев: Модернизация Азербайджанской армии будет продолжена

Сегодня, 12:38

Азербайджан повысит акцизы на энергетики

Сегодня, 12:35

Израиль объявил территорию у границы с Египтом закрытой военной зоной

Сегодня, 12:30

В Азербайджане повышается акцизный налог на спиртные напитки

Сегодня, 12:27

Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году

Сегодня, 12:25

Азербайджан оптимизирует акцизы на ввоз автомобилей старше 7 лет

Сегодня, 12:17

Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

Сегодня, 12:15

Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

Сегодня, 12:12

Для лиц, занимающихся деятельностью общепита, устанавливаются новые налоговые льготы

Сегодня, 12:10

Израильский министр призвал евреев покинуть Нью-Йорк

Сегодня, 12:07

Глава НПО: Армяне изменили около 1700 географических названий в Западном Азербайджане

Сегодня, 12:04

В Гяндже произошла кража на 9 тысяч манатов

Сегодня, 12:02

На участке улицы Кёроглу Рагимова изменили режим движения - ФОТО

Сегодня, 12:00

Кабмин Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды

Сегодня, 11:57
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10