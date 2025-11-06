Оверчук: Прямое ж/д сообщение РФ и Армении – вклад в установление мира на Южном Кавказе

Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии – это осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, оно подчеркивает общее стремление к сотрудничеству.

Об этом, как передает РИА Новости, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил журналистам.

Вечером 5 ноября на территорию Армении впервые за почти 35 лет прибыл из России состав с зерном, он проследовал через Азербайджан и Грузию.

"Приветствуем начало железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Армения через территорию Азербайджанской Республики и Грузии. Впервые с момента обретения Республикой Армения независимости осуществляется прямое железнодорожное сообщение между нашими странами. Это событие – реальный, осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, свидетельство нашей работы во благо региональной стабильности и экономического развития всех стран региона", – сказал Оверчук.

Он отметил, что новый маршрут укрепляет транспортную связанность России с государствами Южного Кавказа, повышает доступность рынков Армении для товаров из других государств-участников Евразийского экономического союза, а также улучшает доступность рынков ЕАЭС для армянских товаропроизводителей.

"Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно – один из самых важных символов жизни и созидания, что еще раз подчеркивает общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе, переход от конфронтации к сотрудничеству", – отметил Оверчук.

Вице-премьер РФ поблагодарил Грузию, а также своих коллег в Азербайджане и Армении за работу по деблокированию транспортных связей в регионе Южного Кавказа.

"Хочу поблагодарить своих коллег – вице-премьера Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна за совместную работу по деблокированию транспортных связей в регионе Южного Кавказа, а также Грузию за конструктивное участие в организации перевозок по данному маршруту", – заявил вице-премьер РФ.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку снял все ограничения на транзит грузов в Армению. Первым таким грузом стало казахстанское зерно. Министр экономики Армении Геворк Папоян уточнил, что поставка пройдет по маршруту Актау — Баку, а далее железной дорогой через территорию Грузии.